Nächster Abgang bei Dancing Stars

TV-Aufreger. Corona stürzt Dancing Stars in die Mega-Krise. Die 13. Staffel wurde im März nach nur einer Show abgebrochen. Jetzt sagen die Stars ab. Profi-Tänzer Willi Gabalier wanderte im Juni zu ServusTV ab. Moderatorin Mirjam Weichselbraun (38), die in London lebt, will wegen ihrer Kinder nicht drei Monate lang in Wien in Quarantäne gehen: „Keine Show der Welt ist das wert!“

Jury-Chaos. Und jetzt muss auch noch, wie ÖSTERREICH bereits berichtete, die Jury neu besetzt werden: Nicole Hansen (46) fällt für das ab 25. 9. geplante TV-Comeback aus!

Risiko. „Ich wäre sooooooo liebend gerne dieses Jahr wieder mit dabei! Aber leider, leider lässt sich das Coronavirus nicht einfach wegtanzen“, erklärt sie die Absage. Der Grund sind ­wieder Covid-Maßnahmen: „Aufgrund der Ansteckungsgefahr wäre es zu riskant für die Sendung, jede Woche aus der Schweiz nach Österreich zu reisen.“ Auch ein befristeter Umzug nach Wien kommt nicht infrage.

Ersatz. Der ORF ringt um Ersatz: Für Mirjam sind u. a. Nina Kraft, Teresa Vogl, Kris­tina Inhof und Alice Tumler im Gespräch. In die Jury könnten Thomas Schäfer-Elmayer oder Alfons Haider zurückkehren.