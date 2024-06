Naschenwengs Freund am Boden zerstört: "Weiß nicht weiter"

Der Musikproduzent Lukas Lach ("I steh auf Bergbauernbuam") verliert sein Studio an das Hochwasser

Musikproduzent Lukas Lach ("I steh auf Bergbauernbuam") hat zurzeit wenig zu Lachen, denn am Sonntag kam es bei ihm daheim im Bezirk Oberwart aufgrund von schweren Unwettern zur Flutung des Kellers seines Familien-Hauses; "Ich weiß nicht, wie es weiter geht", sagt er in einem Instagram-Clip. Lukas sei gerade selbst nicht in der Nähe. Das berichtet der enge Freund von Melissa Naschenweng. Es stehe auch schlimm um sein Tonstudio, das ebenfalls im Keller aufgebaut war.

Der Keller ist komplett geflutet © Instagram

Lach: "Bin froh, dass ich nicht da war"

"Ich bin ehrlich froh, dass ich nicht daheim gewesen bin, als das alles passiert ist, weil das anzusehen, wie da das Wasser reinrinnt." Er sehe es jedoch als Chance das Studio noch besser aufzubauen. Seine Mama habe noch alles versucht, um so viel wie möglich zu retten. Das alles berichtet er auf Instagram.

Lach hoffe darauf, dass die Versicherung den Schaden übernimmt. "Es geht weiter", gibt er sich kämpferisch. Wer ihn kenne, wisse dass er nicht so schnell hinschmeißt. Er bedankt sich auch für die große Anteilnahme.