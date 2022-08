Netrebko: Comeback an der Staatsoper

Netrebko war zu Beginn des Ukraine-Kriegs in die Kritik geraten, da sie als Unterstützerin von Kreml-Chef Wladimir Putin galt und zog sich von der Bühne zurück.

Nach der Aufregung um Anna Netrebkos Haltung zu Beginn des Ukraine-Kriegs feiert die Sopranistin nun ihr Comeback an der Wiener Staatsoper. In einer Aussendung wird über eine Programmänderung informiert: So wird Netrebko an drei Abenden (5., 11. und 18. September) die Rolle der Mimì in "La bohème" übernehmen.

Netrebko war zu Beginn des Ukraine-Kriegs in die Kritik geraten, da sie als Unterstützerin von Kreml-Chef Wladimir Putin galt. Nachdem die Metropolitan Opera in New York alle Auftritte der Operndiva bis auf weiteres absagte, zog sich Netrebko vorübergehend von der Bühne zurück. Ende März distanzierte sie sich schließlich von Putins Angriffskrieg.