Neue Liebe für Arch-Witwe Miriam Höller

TV-Moderator Roland Trettl (52) sorgt derzeit für Schlagzeilen – dieses Mal jedoch nicht wegen der Liebesgeschichten anderer, sondern wegen seiner eigenen. Alles deutet darauf hin, dass der beliebte Gastgeber und die ehemalige GNTM-Kandidatin sowie Stuntfrau Miriam Höller (37) ein Paar sein könnten

Bereits seit Wochen brodeln die Gerüchte, doch weder Trettl noch Höller haben sich bislang offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Die Spekulationen begannen, als Miriam Anfang Dezember Fotos von einem Vortrag in der Steiermark auf Instagram teilte, bei dem Roland Trettl in der ersten Reihe saß. Er blieb zwar unverlinkt, aber seine Anwesenheit entging ihren Fans nicht. Kurz darauf wurden die beiden bei einer Geburtstagsparty in Kitzbühel gesehen, wo sie kaum die Finger voneinander lassen konnten. "Liebevolle Blicke und sanfte Streicheleinheiten“ sollen die Verliebten verraten haben.

Roland Trettl und Miriam Höller © Instagram ×

Diesen Donnerstag gaben Trettl und Höller den Spekulationen neuen Zündstoff. Beide posteten in ihren Instagram-Storys Fotos eines gemeinsamen Eishockeyspiels in Schweden. Besonderes Highlight: Die Sauna mit Panoramablick aufs Spielfeld, deren beschlagene Scheiben beide mit ihren Schnappschüssen feierten.

Roland Trettl © Getty ×

Für Miriam Höller wäre es ein neues Kapitel nach schweren Jahren. 2016 verunglückte sie bei einem Stunt und musste das Laufen neu erlernen. Kurz darauf starb ihr damaliger Verlobter, der Extremsportler Hannes Arch (†48), bei einem Helikopter-Absturz. Eine Beziehung mit dem Kanadier Nate Herbert scheiterte später an der Distanz. Seit vier Jahren galt Höller offiziell als Single – bis jetzt.

Miriam Höller © Getty ×

Obwohl beide auf eine Anfrage der "Bild"-Zeitungzu ihrem Beziehungsstatus schwiegen, wirken die vielen Indizien wie ein unausgesprochenes Liebesgeständnis. Roland Trettl, der sonst andere verkuppelt, scheint nun selbst sein Herz verloren zu haben – und Miriam Höller könnte die Frau sein, die es erobert hat. Fans beider Stars warten gespannt darauf, ob die zwei bald ihr Glück öffentlich machen.