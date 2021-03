Neue Liebe für Austro-Model Kaiser

Liebes-News: Die ehemalige Miss Austria liebt Kameramann Markus Selikovsky.

Glücklich. Patricia Kaiser (36) ist Model, Moderatorin und Zweifachmama. Seit einer Weile ist sie außerdem nicht mehr zu haben, denn Kameramann Markus Selikovsky (43) hat das Herz der schönen Miss Austria 2000 erobert. Das bestätigen Insider gegenüber ÖSTERREICH.

Beweis. Zum ersten Mal teilte sie ein gemeinsames Bild zum Valentinstag und schrieb dazu: „Manchmal ist alles, was man braucht, eine Person, die einem zeigt, dass es okay ist, man selbst zu sein.“ Freunde wussten damals schon über die neue Liebe Bescheid und schrieben ihre Glückwünsche unter das süße Posting. Das Paar soll sogar schon seit einer Weile in Niederösterreich unter einem Dach wohnen. Beide genießen Zeit in der Natur und haben auch sonst einiges gemeinsam.

Sowohl Patricia als auch Markus sind Eltern. Kaiser hat einen Sohn und eine Tochter, bei Selikovsky sind es zwei Mädchen. Da haben sich auch gleich neue Spielgefährten gefunden.

Nathalie Martens