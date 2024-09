Neue Liebe für Pizzera-Ex Valerie Huber?

Die fesche Schauspielerin wurde mit einem "Dancing Star" am Altausseer Kirtag gesichtet

Anfang 2022 verlobte sich Schauspielerin Valeri Huber (28) mit Sänger Paul Pizzera (36). Eineinhalb Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt: "Manchmal wird aus Liebe Freundschaft und so ist es auch bei Valerie Huber und mir passiert", postete Pizzera auf Facebook. "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wünschen euch und dem jeweils anderen nur das Beste auf dem Weg", hieß es.

Turteln am Neustifter Kirtag

Die Hochzeit wäre für dieses Jahr geplant gewesen. Stattdessen schmiegte sich Huber beim Altausseer Kirtag an einen Neuen - und der ist auch kein Unbekannter. "Dancing Stars"-Profi Thomas Kraml war zumindest an diesem Abend der Mann an Hubers Seite. "Die beiden sind sicher nicht nur Freunde. Sie haben geturtelt und er hat ihr etwas geschossen, das sie ihm dann liebevoll ins Hemd gesteckt hat", berichtet eine Augenzeugin.

Valerie Huber beim Altausseer Kirtag





Kraml: Trennung im April

Kraml und seine Frau Bianca haben sich nach 16 Jahren im April getrennt. „Wir gehen im Guten auseinander, verbunden in nicht enden wollender Wertschätzung“, ließen die beiden ihre Fans auf Instagram wissen. Es habe zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen gegeben, doch irgendwann sei man daran gescheitert.