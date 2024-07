Neues Album: Melissa Naschenweng wird jetzt "Alpenbarbie"

Melissa Naschenweng bringt Anfang 2025 ihr neues Album „Alpenbarbie“ auf den Markt, das verriet die Sängerin auf Social Media.

Am 10. Jänner 2025 soll es so weit sein: Da kommt Melissa Naschenwengs neues „Baby“ auf den Markt. Das verriet die 33-Jährige am Mittwoch auf Instagram. Die „Alpenbarbie“ soll eine gesunde Mischung aus den bekannten Bergbauernsongs, Schicki Micki und ein wenig Traktor sein. Natürlich darf auch die Harmonika, Melissas Markenzeichen, nicht fehlen.

Seit über 1,5 Jahren hat die Sängerin gemeinsam mit ihrem Team an dem Album gearbeitet und viele der Songs selbst geschrieben.

Fans sind begeistert

Ihre Fans können es wohl jetzt schon kaum erwarten: „Wie geil ist das bitte?! Ich liebe es einfach jetzt schon“, schwärmt ein Follower. "Wir lieben es jetzt schon! Was für ein passender Titel! Die Bergbauernfamilie rastet aus! Ab Freitag als Vorbesteller", ein anderer.