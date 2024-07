× Klum-Ex: Jetzt heiratet er DIESES Model

Der Kunsthändler und Ex-Freund von Heidi Klum, Vito Schnabel (37), wagt den Schritt vor den Altar! Er heiratet seine Freundin, das deutsche Model Helena Althof (21).

Die Hochzeit soll laut BILD-Informationen am Dienstag in einem Standesamt in New York stattfinden. Nach der Beziehung mit Heidi Klum, die von 2014 bis 20174 dauerte, war Schnabel kurzzeitig mit Amber Heard (38), der Ex-Frau von Johnny Depp (61), liiert. Lange galt er als einer der begehrtesten Junggesellen der USA.

Der Sohn des US-Malers Julian Schnabel (72) lernte das Model aus Nürnberg über gemeinsame Freunde kennen. Seit anderthalb Jahren sind sie ein Paar. Helena lebte zuletzt in London, wo sie neben ihren Model-Jobs einen Bachelor in Philosophie absolvierte.

Vater der Braut freut sich

Helenas Vater, der prominente Bodyguard Peter Althof (68), bestätigte gegenüber der BILD-Zeitung die bevorstehende Hochzeit: "Ja, das ist richtig. Ich bin unendlich glücklich und freue mich sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung." Aufgrund einer Verurteilung im Jahr 2004 darf er jedoch nicht ohne Weiteres in die USA einreisen und wird bei der Hochzeit fehlen. "Wenn Helena und Vito nächstes Jahr kirchlich heiraten, bin ich aber auf jeden Fall dabei."

Peter Althof ist stolz auf seine Tochter. "Seit Helena 16 Jahre alt ist, hat sie einen Model-Vertrag. Gleichzeitig hat sie ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,4 gemacht." Er beschreibt sie als zielstrebig und entschlossen. Nun hat sie ihr großes Liebesglück gefunden.

Helenas Mutter, Sandra Rajcic, die seit 30 Jahren die Lebensgefährtin von Peter Althof ist, befindet sich bereits in New York. Sie feierte dort kürzlich ihren 51. Geburtstag mit Tochter und zukünftigem Schwiegersohn und wird bei der Trauung anwesend sein.