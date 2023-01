× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche. Hier die Top 10:

1. ANNA NETREBKO

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Die Opern-Diva feiert am Samstag mit Aida ihr großes Comeback an der Wiener Staatsoper. An ihrer Seite werden weitere Stars wie Jonas Kaufmann oder Elina Garanca für tosenden Beifall im Haus am Ring sorgen.

2. NADJA BERNHARD

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Die ZiB-Lady wird am 16. Februar auch zur „Miss Opernball“. Sie moderiert dann gemeinsam mit Tarek Leitner, Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Kultur-Lady Theresa Vogl den Ball der Bälle.

3. MARTHA KRUMPECK

© oe24 ×

Keiner polarisiert derzeit so sehr wie die „Letze Generation“-Mitgründerin und ihre Klima-Kleber, die in dieser Woche mit ihren Aktionen täglich für Aufsehen und Aufregung in Wien gesorgt haben.

4. PETER SCHRÖCKSNADEL

© GEPA ×

Ex-ÖSV-Präsident rechnete diese Woche beinhart mit seinem Nachfolger und unserem Ski-Team ab.

5. KARL NEHAMMER

© TZOe MFellner ×

Der Kanzler sorgte mit seinem angriffigen ZiB-Auftritt für den politischen Aufreger der Woche.

6. INGA LESCHEK

© Marina Rosa Weigl HANDOUT - 24.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Inga Leschek. RTL Deutschland holt die Netflix-Managerin in die Chefetage. Leschek übernimmt zum 1. März 2023 für den Sender RTL und die Streamingplattform RTL+ die Programmgeschäftsführung, teilte der Fernsehkonzern am 11.01.2023 in Köln mit. (zu dpa "RTL Deutschland holt Netflix-Managerin in die Chefetage") Foto: Marina Rosa Weigl/RTL/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ ×

Die Österreicherin wird neue Programmgeschäftsführerin des größten deutschen Privatsenders RTL.

7. KARINA SARKISSOVA

© TZOE/Kernmayer ×

Die smarte Ballerina wechselt von der Jury-Bank auf der Tanzfläche und wird ab März zum Dancing Star.

8. YASIN SAHIN

© oe24

ÖSTERREICH-Reporter gab der Polizei entscheidenden Tipp zur Festnahme des Serienkillers aus Floridsdorf.

9. BIRGIT SARATA

© TZOe Artner ×

Die Ball-Mutter eröffnete mit dem Zuckerbäckerball diese Woche offiziell die Ballsaison in der Hauptstadt.

10. FRANZ SCHNABL

© APA/ROBERT JAEGER ×

SPÖ-Spitzenkandidat sorgte mit seiner „Persönlichen Erklärung“ und „Rote Hanni“-Plakaten für skurrilste Politik-Momente der Woche.