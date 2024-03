× Oh, là, là! Mausi Lugner (58) zeigt ihren knackigen Bikini-Body

Die Ex-Frau von Richard Lugner kann figurtechnisch mit jeder Zwanzigjährigen mithalten

Wow...diese Frau scheint einfach nicht zu altern. Christina Lugner (58) feiert nicht umsonst jedes Jahr erneut ihren 29. Geburtstag, denn figurtechnisch würde man ihr das Alter sofort abkaufen. Ihr Geheimnis: die drei großen W's! Um die Fältchen im Gesicht kümmert sich seit vielen Jahren das erste "W" Beauty-Doc Artur Worseg. Sind für den Traumkörper also die anderen beiden "W's" - nämlich "Wasser und Wein" verantwortlich?

Zurzeit sonnt sie sich auf Teneriffa in ihrem zweiten Zuhause. Oder bald gar ihrem Erstwohnsitz? "Ich will ehrlich gesagt gar nicht mehr zurück", sagt sie. Die Fans würden sich bestimmt freuen, wenn es dann jeden Tag ein neues Bikini-Foto von Richard Lugners "Ur-Tierchen" gäbe. Schließlich weiß Christina, was sich verkauft.