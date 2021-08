Oma der Möbelhaus-Familie Putz gestorben

Die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Procházková ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Wie der TV-Sender "CNN Prima News" berichtet, ist die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Procházková am Mittwoch gestorben. Sie war dem österreichischen TV-Publikum seit 2010 als Oma der Familie Putz bekannt. Procházková war zuletzt 2020 in einem TV-Spots des Möbelriesen "XXXLutz" zu sehen. Mit einem emotionalen Clip kündigte sie danach ihre Pension an.

Procházková stammte aus Prag. Ihre Karriere begann in den 50er Jahren mit Film- und Theaterrollen. Nach 1968 spielte sie im Wiener Burgtheater sowie in Theatern in Berlin und in Köln.

Procházková wurde 2003 in Wien mit der Medaille Artis Bohemiae Amicis für die Verbreitung des guten Rufs der tschechischen Kultur im Ausland ausgezeichnet.