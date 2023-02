Aktivistin wollte mit Fahrrad Red Carpet stürmen

Am Opernball gab es einen zweiten kurzen Schockmoment als eine Aktivistin mit einem Rad zum Red Carpet wollte.

Wien. Nachdem Lena Schilling in Begleitung von Daniel Shams mit einem Transparent am roten Teppich auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht hat, gab es einen zweiten Eklat. Eine weitere Aktivistin versuchte mit ihrem Fahrrad zum Red Carpet zu gelangen. Wie sie durch die Polizei-Reihen kam ist unklar – sie kam aber nicht weit, denn die Beamten waren aber sofort zur Stelle und stoppten die Aktivistin.

Kreativer Protest. Die Aktivistin mit Fahrradhelm hatte offenbar auf dem Gepäcksträger ein Plakat montiert. Vermutlich wollte sie an den Kameras vorbeifahren, um so ihre Botschaft bekannt zu machen.

Klimaprotest auf dem roten Teppich

Klimaprotest auch beim Opernball: Auf dem roten Teppich vor der Staatsoper haben die Klima-Aktivisten Lena Schilling und Daniel Shams am Donnerstagabend ein Banner mit der Aufschrift "Ihr tanzt, wir brennen" entrollt. Dabei wurden sie von Schauspieler Michael Ostrowski unterstützt. Schilling und Shams wiesen nach eigenen Angaben "auf die übergroße Schuld der Reichen und Mächtigen an der Klimakrise" hin, wie es in einer Aussendung von "System Chance not Climate" hieß.