Geheimnis um Affen-Mann am Opernball geklärt

Dieser Mann sorgte für fragende Gesichter – wer steckt unter der Maske? Dieses Geheimnis des Opernballs scheint nun geklärt.

Für einerseits fragende Gesichter, andererseits auch für Erheiterung sorgte ein maskierter Opernball-Gast. Ein Mann mit Affen-Maske wurde zunächst am Red Carpet und dann in der Oper beim Ball gesichtet. Zahlreiche Gäste fragten sich – wer steckt unter der Maske und was hat es mit der Maskerade auf sich?

Doch Insider wissen: Bei dem Affen-Mann handelt sich um eine Werbeaktion des Rums "RuMonkey". Auf ihrer Website bezeichnen sie den Rum als "erstklassig" und mit "karibischen Wurzeln".

© rumonkey_official/Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal wurde der Auftritt des Affengesichts in vielen Storys dokumentiert. Aufgebaut und geleitet wird der "RuMonkey" von Gründer Peter Affenzeller, ob er sich am Opernball hinter der Maske versteckt, ist aber nicht klar.

© rumonkey_official/Instagram

Die Aktion dürfte sich jedoch gelohnt haben, der Affe sorgte beim Ball der Bälle für reichlich Aufmerksamkeit.