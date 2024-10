Wiener Staatsoper sucht das "perfekte Walzerkleid" für den Opernball

Nach dem großen Erfolg 2024 sucht die Wiener Staatsoper erneut Österreichs talentierteste Modeschöpfende. Das Motto für 2025 lautet: Alles Walzer – gesucht: Das perfekte Ballkleid für eine durchtanzte Ballnacht!

Designerinnen und Designer aus ganz Österreich sind herzlich eingeladen, um im ausgedehnten Rahmen des Wiener Opernballs am 27. Februar 2025 sowie im Zuge des Opernball Couture Salons am 31. Jänner 2025 ihre Kreationen einem großen Publikum zu präsentieren. Als optimaler Schulterschluss mit den Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Johann Strauss soll heuer neben dem optischen Gesamteindruck und Design der Fokus vordergründig auf Bewegungsfreiheit in der Robe, Schnitt-Raffinessen und Praktikabilität beim Walzer-Tanzen gerichtet sein.

Die Ersten Solotänzerinnen Claudine Schoch, Kiyoka Hashimoto, Hyo-Jung Kang und Ketevan Papava. © Jürgen Hammerschmid ×

Im vergangenen Jahr überzeugten drei sehr unterschiedliche österreichische Nachwuchstalente: Alexandra Gogolok-Nagl aus Wien, Marlen Sabetzer aus der Steiermark und Maiken Kloser aus Vorarlberg.

2025 soll abermals eine prominente Jury Designerinnen und Designern aus allen neun Bundesländern die Chance geben, Modepartnerin bzw. Modepartner des Wiener Opernballs zu werden. Ab sofort können sich Interessierte direkt auf der Website der Wiener Staatsoper → mittels Formular bis inklusive 11. November 2024 bewerben. Anfang Dezember werden die von der Fachjury ausgewählten Finalistinnen und Finalisten bekannt gegeben.

Das erwartet die Teilnehmenden

Die Finalistinnen und Finalisten erhalten die Möglichkeit, am Wiener Opernball 2025 und am Opernball Couture Salon 2025 ihre Entwürfe in Kooperation mit den Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts zu präsentieren. Neben einer weitreichenden Medienbegleitung on- und offline stellt die Wiener Staatsoper unter der Leitung von Bogdan Roščić für die finalen Designerinnen und Designer jeweils zwei Ehrenkarten zur Verfügung. Damit verbunden ist die Red Carpet-Präsenz mit den Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts am Ballabend. Außerdem werden die Finalistinnen und Finalisten sowie ihre Arbeiten im Programmheft des Wiener Opernballs ausgiebig vorgestellt.

Ballsaal Wiener Staatsoper © Katharina Schiffl ×

Voraussetzungen zur Teilnahme

Der Aufruf richtet sich im Rahmen der österreichweiten Talentförderung an Designerinnen und Designer, die in Österreich leben und/oder arbeiten, in Österreich geboren sind oder einen anderen direkten Bezug zu Österreich besitzen. Die Wiener Staatsoper freut sich über Bewerberinnen und Bewerber unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft und körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung