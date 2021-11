ORF-Musikredakteur Holzer (†51) unerwartet gestorben

Georg Holzer ist nach einer schweren Krankheit im Alter von 51 Jahren verstorben.

Wien. Große Trauer um ORF-Urgestein: Am Dienstag wurde bekannt, dass ORF-Musikredakteur Georg Holzer nach einer schweren Krankheit im Alter von 51 Jahren verstorben ist. "Er war DER Aktivposten bei Radio Wien", schreibt Journalist Walter Gröbchen über seinen verstorbenen Kollegen. Gröbchen erinnert sich: "Als Reporter, als Musikkundiger, als Redakteur, als immer Aufmerksamer, Neugieriger, Interessierter. Ein Freund und Hansdampf in vielen Gassen. Und dann so plötzlich Sendeschluß."

Sondersendung am Freitag

Der Sender gibt den Tod des Musikreporters bekannt und kündigt eine Sondersendung am Freitag auf "Radio Wien" an. "Das Landesstudio Wien trauert um Musikredakteur Georg Holzer. Er ist gestern mit 51 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Georg Holzer hat für „Wien heute“ und Radio Wien von den kleinen und großen Konzerten der Stadt live berichtet und zahlreiche Wiener Musiker:innen im Lauf ihrer Karriere begleitet. Damit wir hören, was Georg Holzer gehört hat, gibt es am Freitag um 19.00 Uhr auf Radio Wien eine Stunde lang seine Lieblingsmusik", heißt es in einem Posting von "Radio Wien".