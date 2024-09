ORF-Star im Unwetter: "Bitte betet für uns alle"

ORF-Mode-Expertin Martina Reuter wohnt direkt am zur Zeit reißenden Wienfluss in Purkersdorf und hat große Angst

Ihre Postings auf Instagram sind fast ausschließlich fröhlich und erfrischend - doch am Sonntag stimmte Martina Reuter ganz andere Töne an. "Der reinste Hottor in Purkersdorf, bleibt alle zuhause!" kommentiert sie ein Video, dass sie von ihrer Wohnung neben dem Wienfluss aus gefilmt hat. Zu sehen sind reißende Wassermassen und Autos, die ganz einfach weggespült wurden.





"Wir sind in Purkersdorf voller Wasser", schreibt Reuter zu einem anderen Video völlig geschockt. Ihr Appell, dass der Regen endlich aufhören soll, wurde zumindest ein wenig erhört. Zur Zeit beruhigt sich das Wetter ein wenig.





Die Gefahrenlage ist in Gemeinden wie Purkersdorf aber dennoch immer sehr hoch und weitere Überschwemmungen sind möglich. "Wir haben total Schiss alle! Bitte betet für uns alle.", sendet die ehemalige "Dancing Stars"-Teilnehmerin an ihre Fans.