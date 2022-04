Ostbahn stürmt Posthum die Charts

Am Sonntag starb Willi Resetarits. Jetzt rockt er auch als Dr. Kurt Ostbahn die Charts. Bei iTunes ist er mit gleich acht CDs in den Top20. Mit ''Ois wosd brauchst!'' auch auf Platz eins. ''57er Chevy" 'ist der meistgekaufte Hit.

Platz 1: "Ois wosd brauchst". Platz 2: " Liagn & Lochn". Platz 3: " Elapetsch". Platz 4: " ½ so Wüd" – Dazu noch vier weitere Hits in den Top 20. Auch das Lengdäre Live-Album von der Kaiserwiese. Willi Resetarits und seine Kultfigur Dr. Kurt Ostbahn stürmt nun posthum die iTunes Charts. Nach dem überraschenden Tod ist die Anteilnahme in Österreich überwältigend. Bei den Singles sind "57er Chevy" (Platz 5) und "Feuer" (Platz 18) die meistgekauften Songs.

Das sind die Resetarits/Kurt Ostbahn Hits in den ITunes Charts:

Alben:

1. Ois wosd brauchst!

2. Liagn & Lochn

3. Elapetsch

4. ½ so Wüd

7. A schene Leich

10. Yeah

13. 16 Liada Fi Olle und 3 Gedichta Fia D Moni

20. 2014 live auf der Kaiserwiese

Singles:

5. 57er Chevy

18. Feuer