Otto Schenk: Alles zu Trauerfeier, Ehrengrab & das war sein letzter Wunsch

Aufbahrung und feierliche Verabschiedung im Stephansdom am 29. Jänner - Beisetzung in Ehrengrab am 30. Jänner.

Otto Schenk, der am 9. Jänner im Alter von 94 Jahren gestorbene Schauspieler, Regisseur und ehemalige Direktor des Theaters in der Josefstadt, wird am 30. Jänner in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beerdigt.

Tags zuvor, am 29. Jänner, wird Schenk ab 13 Uhr im Stephansdom aufgebahrt. Ab 15 Uhr findet eine Trauerfeier mit Dompfarrer Toni Faber statt. Entsprechende Informationen der APA wurden am Montag von der Dompfarre bestätigt.

Am 30. Jänner werde es um 14 Uhr einen Trauerzug von Tor 2 des Zentralfriedhofs zum Ehrengrab geben, verbreitete Otto Schenks Sohn Konstantin Schenk in Sozialen Medien - und fügte hinzu: "In Otti's Sinne bitte keine traditionelle Trauerkleidung."