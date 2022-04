Otto Schenk trauert um seine Gattin Renée

Ehefrau von Otto Schenk war über sieben Jahrzehnte die treue Begleiterin ihres Mannes - anfangs war Renée sogar selbst als Schauspielerin tätig

Über sieben Jahrzehnte lang nannte Otto Schenk seine Ehefrau Renée "Heimat". Nun ist sie am heutigen Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 96 Jahren in der Villa Schenk am oberösterreichischen Irrsee verstorben. Dies teilte das Theater in der Josefstadt der APA mit. Die Schenks gehörten seit ihrer Heirat 1956 zu den bekanntesten Proponenten der Bühnen- und Theaterszene Österreichs.

Kennenlernen während der Ausbildung

Kennengelernt hatten sich die beiden am legendären Wiener Reinhardt-Seminar, wo auch die ältere Renée damals noch unter ihrem Mädchennamen Michaelis studierte. Anfangs war Renée, die von ihrem Ehemann liebevoll "Mika" genannt wurde, selbst noch als Schauspielerin aktiv, bevor sie die eigene Karriere auch zugunsten ihres Ottos aufgab.

Bewegtes Leben auch vor Schenk

So war sie etwa in der legendären ORF-Serie "Familie Leitner" als Maria zu erleben. Und an der Josefstadt war sie etwa in der Saison 1955/56 als Ida in "Bei Kerzenlicht" von Karl Farkas und Siegfried Geyer, 1958/59 als Daisy Delahay in der legendären Boulevardkomödie "Charleys Tante" und zuletzt 1968/69 als Yvonne in "Herzliches Beileid" von Georges Feydeau zu erleben. Da war bereits der gemeinsame Sohn Konstantin der Schenks auf der Welt, der 1957 geboren wurde.