Otto Waalkes beehrt Peter Kraus als Super-Fan

Der Musiker erfreut sich großer Beliebtheit. Auch bei dem deutschen Star.

Ab Montag (11. Oktober) geht Peter Kraus auf große Abschiedstournee. Das erste Konzert spielt er in Berlin, danach folgen 10 weitere Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei hat sich wieder ein ganz besonderer Gast angekündigt. Star-Comedian Otto Waalkes will als Kraus-Fan der ersten Stunde in Hamburg gemeinsam mit dem Sänger auf der Bühne stehen.

Erste Gitarrengriffe

„Ich erinnere mich gut, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich diese Gitarre geschenkt bekam. Es war soweit ich mich erinnern kann, der erste Merchandise Artikel im deutschen Musikgeschäft“, erzählt Otto Waalkes. Er freue sich ganz besonders, da er seine ersten Gitarrengriffe auf einer "Peter Kraus Gitarre" gemacht habe. Diese besitze Otto bis heute noch und halte sie in Ehren.

Ticketkontingent

Das Finale der großen Abschiedstournee findet am 9. November in der Wiener Stadthalle statt. Da die Nachfrage nach Tickets hoch ist, hat man jetzt entschieden, die Kapazität zu erhöhen - "es sind wieder in allen Kategorien Karten erhältlich", wie das Management ausrichten lässt.