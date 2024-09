× Peter Kraus: Erste goldene Schallplatte mit 85!

Späte Ehre für Peter Kraus. Nach 68 Erfolgsjahren wurde nun er erstmals mit „Gold“ ausgezeichnet.

„Meine Plattenfirma brachte so viele Singles auf den Markt, dass ich mir selbst Konkurrenz machte und ich nie von einer Platte genügend Tonträger für Goldstatus verkaufen konnte.“ Späte Ehre für Peter Kraus. Nach über 15 Millionen verkauften Schallplatten, dem „Echo“ und der „Romy für sein Lebenswerk“ wurde er jetzt in Berlin mit seiner allerersten Golden Schallplatte ausgezeichnet. Für sein aktuelles Album „Idole“ erreichte Kraus im 68. Dienstjahr endlich jene Auszeichnung, die noch in seiner beachtlichen Sammlung fehlte.

© Artist Management ×

Botschafter Dr. Michael Linhart überreichte Gold.

© Artist Management ×

„Eine besondere Ehre ist es mir, dass mir der österreichische Botschafter in Berlin seine Exzellenz Dr. Michael Linhart diese Auszeichnung überreicht hat. Obwohl ich mein Leben in der Schweiz verbracht habe und hauptsächlich in Deutschland arbeitete, ist und bleibt Österreich meine Heimat, wo ich jetzt in der Steiermark auch meine Freizeit genieße.“ freut sich Peter Kraus über das Edelmetal.

© zeidler ×

Gefeiert wird am 9. November beim Abschiedskonzert in der Wiener Stadthalle. Die letzen Karten gibt’s bei oeticket und ticket24.at