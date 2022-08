Pizzera nach Autounfall im Spital

Paul Pizzera meldet sich aus dem Krankenhaus.

Der Musiker wendet sich in einem Facebook-Posting an seine Fans. "Mich hat gestern nach dem Soundcheck in München eine A-Klasse erwischt. War im Spital, dem Fahrer geht's gut", schreibt er darin. Der Chart-Stürmer zeigt dabei ein schmerzerfülltes Gesicht, an seinem rechten Arm ein riesiger blauer Fleck.

Doch Pizzera gibt seinen Fans Entwarnung. Denn trotz des Unfalls will er heute in München auf der Brasswiesn und morgen beim Burghauser Konzertsommer auftreten. "Heute Brass Wiesn und morgen Burghauser Konzertsommer, c'mon"

Vom 25-27 August kommt Pizzera für sein Tour-Finale nach Wien in die Stadthalle.