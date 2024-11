Promis haben in der legendären Eden Bar den "richtigen Riecher"

Am Mittwoch lud die exklusive und luxuriöse Duftmarke "Kilian Paris" zu einer privaten Feier in die noble Eden Bar in Wien

"Kilian Paris" hat rechtzeitig zur festlichsten Jahreszeit, Freunde der Marke eingeladen, getreu nach dem Motto “Don’t be shy!” von den Kilian Paris Düften inspirierte Cocktails zu genießen und sich durch die beliebtesten Düfte der Marke zu gustieren. Nuriel Molcho © Fabian Karner × Bei Düften wie „Old Fashioned“, einer Hommage an den gleichnamigen Cocktail, muss man nicht selbst zum Glas greifen, um sich verführen zu lassen. Rose May Alaba © Fabian Karner × Old Fashioned entführt direkt in die schottischen Highlands, vor dem Kamin in einem Familienschloss, überlagert von Generationen. Kein Ambiente hätte dabei besser passen können als die Eden Bar Wien – ein perfect Match. Tamara Mascara © Fabian Karner × Unter den Gästen fanden sich Designer Thomas Kirchgrabner, Nuriel Molcho, Figaro Christian Sturmayr, Drag-Queen Tamara Mascara, Rose May Alaba und einige mehr.