RAF Camora gönnt sich neues Apartment in Dubai

Der Austro-Rapper dürfte sich in seiner zweiten Heimat Dubai ein Apartment gekauft haben

Dubai ist seit langem eines der Lieblings-Urlaubsziele von RAF Camora. Am Montag setzte er sich erneut in den Flieger und jettete ins Urlaubsparadies. Doch diesmal checkte er in keinem Hotel ein. Auf Instagram postete der Chart-Stürmer eine Story wo er eine Führung durch ein Apartment direkt am Meer macht.

RAF Camoras Dubai-Apartment © Instagram

"Neues Apartment" postete er in die Story. Ob er dieses gekauft hat oder nur gemietet lässt er dabei offen. Finanziell wäre es für den Musik-Millionär jedenfalls kein Problem, dort einen Wohnsitz zu haben. Was sein Vermögen angeht gehen die Schätzungen weit auseinander.

RAF Camora am Weg nach Dubai © Instagram ×

Während das "Focus"-Magazin von rund 15 Millionen Euro spricht, kolportiert der Austro-Ableger des "Forbes"-Magazins ein Vermögen von rund 50 Millionen Euro. Neben den Einnahmen aus seiner Musik investiert der Rapper auch in Bitcoin und Immonbilien - was zur Apartment in Dubai passen würde.