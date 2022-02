× Richard Lugner steckte sich bei Betrunkenem an

Der Baumeister ist noch immer in Quarantäne

Beim Anblick von Richard Lugners (89) Quarantäne-Look bleibt einem kurz die Kinnlade offen stehen. Wer ist der Mann mit dem weißen Bart und der wilden Locke? "Naja, was soll ich machen. Ich darf nicht raus und hoffe aber, dass es mit dem Freitesten am Donnerstag endlich klappt", sagt der Baumeister im Gespräch mit Stars24.

"Mörtels" CT-Wert will einfach nicht sinken

Am Samstag habe Lugner immer noch einen CT-Wert von 28 gehabt und sei somit ansteckend. Gesundheitlich gehe es ihm aber dennoch ganz gut. "Ich hab nur letzte Woche ein bisschen zu viel Zeit mit Arbeit und Zeitungslektüre verbracht. Das war nicht so schlau. Vielleicht sollte ich mich wirklich ein bisschen ausruhen." Am Wochenende wolle er spätestens wieder auf Events gehen.

Betrunkener steckte Lugner an

"Ein Betrunkener hat mich und 10 weitere Personen angesteckt. Einige haben das unwissend weitergegeben", weiß Richard Lugner jetzt.