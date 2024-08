Mörtel-Fans können aufatmen. Am Samstag darf der umtriebige Baumeister das Spital wieder verlassen. Im oe24-Talk spricht Ehefrau Simone über seinen Zustand

Die gute Nachricht vorweg - Richard Lugner (91) kommt wieder nach hause! Samstag Mittag soll ihn Ehefrau Simone aus dem Spital abholen. "Es geht im wieder gut", freut sich Bienchen im Talk mit oe24. "Gestern war das auch nur so eine kurze Phase. Mit der Infusion ging es ihm gleich wieder erheblich besser. Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist", erklärt Simone Lugner.

Richard und Simone Lugner empfingen die Mitarbeiter mit Sekt und Brötchen © Instagram

Nur ein starker Salzmangel macht Mörtel zu schaffen. Daran laboriert er schon länger, aber am Freitag soll der Wert extrem niedrig gewesen sein. Für die smarte Frau Lugner kein Problem. "Hab mich dann gleich an meine Oma erinnert. Sie hat das auch ab und an und ihr Zustand ist dann genauso wie der von Richard gestern war. Ich salze das Essen eh sehr gerne und sehr viel. Den meisten Menschen zu viel für ihren Geschmack. Für Richard kann ich jetzt gscheit Salzen - und ab sofort gibt's nur mehr Mineralwasser statt Leitungswasser", grinst Simone.

Vorbereitungen für 92er und Hochzeit

Wichtig ist für Mörtel, dass er bis zum 11. Oktober wieder bei Kräften ist. Dann nämlich feiert der bekannteste Baumeister des Landes seinen 92. Geburtstag. Tags darauf feiert er die große Hochzeitsparty mit Simone und vielen Gästen, wenn das Paar im Stephansdom den Segen von Dompfarrer Toni Faber bekommt. Viel Zeit zum krank sein bleibt Lugner da nicht, denn die Vorbereitungen für beide Feste laufen bereits auf Hochtouren.