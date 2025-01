Mausi Lugner entrümpelt jetzt ihre Luxus-Villa

Bis zum Opernball gönnt sich Christina Lugner eine Auszeit im Urlaubsparadies Teneriffa, doch zum Ausspannen bleibt ihr nicht viel Zeit

Sonne, Strand und Meer - so lebt Mausi Lugner auf der Ferien-Insel Teneriffa. Allerdings muss Mörtels-Ex jetzt feststellen, dass dies auch Schattenseiten hat. Ihr Problem - das Salzwasser! "Ich habe viel mit meinen Häusern zu tun. Ich muss alles neu einrichten, da von der salzigen Luft am Meer inzwischen alles sehr mitgenommen aussieht. Es ist unglaublich, wie aggressiv das Salzwasser ist", seufzt Mausi im oe24-Talk.

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa © zVg ×

"Ich habe jetzt einmal alles entrümpelt, um Platz für neue Möbel zu schaffen", erzählt sie weiter. Allerdings steht für Mausi nicht nur Arbeit am Programm. Wenn sie einmal keine Lust hat, trifft sie Freunde - darunter auch ihren Ex Ernst Prost. "Ja, es sind ja viele Freunde von mir hier. Und wenn ich keine Lust zum rausgehen habe, schwimme ich im Pool und lasse mir in der Hängematte die Sonne aufs Bäuchlein scheinen", grinst Lugner. Bei Temperaturen von knapp 20 Grad kann man das auch dementsprechend genießen.

Nächstes Wochenende unterbricht sie ihre Auszeit kurz für einen Trip nach Wien, wo sie bei der großen Geburtstagsfeier von "Schaumrollen-König" Karl Guschlbauer mit dabei sein wird. Danach geht es gleich wieder zurück auf die Insel, wo Mausi bis zum Opernball bleiben wird.