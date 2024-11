Nächster Eklat in der Lugner City: Reality-Star wegen Freundschaft mit Simone nicht erwünscht!

Bei der Verleihung eines Mode-Awards am Freitag in der Lugner City kam es vor Beginn der Show zum Eklat

"Ich bin völlig geschockt!" - so meldet sich Reality-Star und Designer Kevin Horvath Samstagnachmittag bei oe24. "Ich war zur einem Mode-Event in der Lugner City eingeladen und als ich beim Eingang in der Schlange stand, kam eine Mitarbeiterin es Einkaufszentrums zu mir und sagte mir, dass ich auf Grund meiner langjährigen Freundschaft mit Simone in der Lugner City nicht mehr willkommen bin. Meine Managerin, die dabei war und ich wussten gar nicht wie uns geschieht", erzählt Horvath geschockt.

Simone Lugner und Kevin Horvath © zVg ×

Die Schuld daran sieht der TV-Star eindeutig bei "Clan-Anführerin" Christina Lugner. "Das geht sicher alles von Mausi aus", ärgert er sich. oe24 hielt daraufhin Rücksprache mit Christina Lugner: "Ich kenne keinen Kevin Horvath. Außerdem war es keine Veranstaltung der Lugner City, sondern ein eingemietetes Event", stellt Mausi klar. Horvath soll laut eigener Aussage eine Einladung gehabt haben, was die Veranstalterin des Mode-Events aber - laut Mausi Lugner - dementiert.

Mausi Lugner war anwesend © Fuhrich ×

Horvath jedenfalls denkt nicht daran seine Freundschaft mit Simone Lugner aufzugeben. "Ich stehe zu Simone und muss nicht in die Lugner City kommen. Schade finde ich es trotzdem. Ich habe kurz bevor man mich hinauswarf sogar noch mit dem Geschäftsführer Herrn Friede und mit Bambi geplaudert. Da war noch alles in Ordnung", seufzt der aufstrebende Modemacher.

Simone Lugner und Kevin Horvath © zVg ×

Somit nimmer der Clan-Streit um Richard Lugners Witwe und seiner Familie immer größere Ausmaße an. Erst wurden Heribert Kasper und Friedrich Schiller in das Familiendrama hineingezogen, dann wurden einige "Tierchen" aussortiert und jetzt ist Simones Freundeskreis anscheinend an der Reihe. Dabei sollte die Zeit vor Weihnachten doch eigentlich eher besinnlich sein.

Simone Lugner in Köln © zVg ×

Simone Lugner selbst hat davon zum Glück nichts mitbekommen. Sie gönnt sich mit "Wildsau" Lydia Kelovits eine Mini-Auszeit in Köln.