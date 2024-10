Simone trauert im Brautkleid an Mörtels Grab

An seinem 92. Geburtstag hätte Richard Lugner auch den kirchlichen Segen mit seiner Simone bekommen sollen. Jetzt trägt sie ihr Brautkleid am Friedhof

Am 11. Oktober wäre Richard Lugner 92 Jahre alt geworden. Seinen Ehrentag wollte er groß feiern, erzählte er noch im Sommer. Doch dazu kam es leider nicht mehr. Am 12. August verstarb Mörtel im Schlaf. In seiner Lugner City ist er dennoch allgegenwärtig - in Form seiner Wachsfigur. Madame Tussauds stellte diese der Lugner City für seinen Geburtstag zur Verfügung. Darüber ist auf der Video-Wall ein BIld von Mörtel zu sehen, versehen mit Glückwünschen zum Geburtstag.

Lugners Wachsfigur in der Lugner City © Instagram

Lugners Familie fand sich am Freitag auch ganz privat am Grinzinger Friedhof ein. Ex-Frau Mausi, Tochter Jacqueline und deren Ehemann Leo fanden sich zur Mittagszeit am Grab ein und schmückten es mit Blumen und Kränzen.

Simone Lugner im Brautkleid am Grab ihres Mannes. © Privat ×

Für Witwe Simone war der Tag doppelt schwer. Gestern hätte sie mit ihrem Mann dessen Geburtstag feiern sollen und am Samstag wäre Toni Fabers kirchlicher Segen für Mörtel und seine Frau am Programm gestanden.

Lugners Witwe besuchte aus diesem Grund am Vormittag den Dompfarrer. „Ich war bei Toni im Stephansdom und wir haben für Richard gebetet“, seufzt Simone im oe24-Talk.

Ihr Brautkleid hat sie aber nicht umsonst gekauft. Am Freitagnachmittag machte sich Simone mit ihrer Schwester und Mama im Brautkleid auf den Weg zu Mörtels Grab.

„Ich habe Richard meinen Brautstrauß mitgebracht“, erzählt Simone.