So geht es Richard Lugner wirklich

Am Montag muss Richard Lugner erneut ins Spital, da seine Darmblutungen wieder akut geworden sind. oe24 sprach mit Lugner über seinen Gesundheitszustand.

Entgegen anderen Meldungen geht es Richard Lugner nach eigener Aussage "eigentlich recht gut". Nur seine bereits öfter aufgetretenen Darmblutungen, die er seit seiner Prostatakrebs-Behandlung hat, sind wieder zurück. Für Mörtel aber kein Grund zur Sorge. "Ich fahre am Montag ins Spital und lasse die Gefäße veröden. Das ist ein Routineeingriff der eine halbe Stunde dauert", erklärt Lugner im Talk mit oe24.

Nur eine Verkühlung macht Lugner noch zu schaffen. "Ich hatte ja vor meiner Geburtstagsfeier eine Lungenentzündung und bin im Bett gelegen. Vielleicht bin ich zu früh aufgestanden. Jetzt bin ich wieder verkühlt", meint Mörtel am Telefon. Er wird sich auf jeden Fall von einem Arzt untersuchen lassen, um die Verkühlung in den Griff zu bekommen.

"Generell geht es mir halbwegs gut. Mein Blutdruck ist ok, ich habe kein Fieber und bin eben nur verkühlt", wiegelt Mörtel Gerüchte um ernste Probleme ab. Am Freitag war Mörtel bereits wieder unterwegs und ließ es einmal mehr krachen. "Ich war mit Bekannten in der Taverne am Sachsengang essen und habe dort Sirtaki getanzt und nochmal meinen Geburtstag gefeiert. Das hätte ich mir sparen sollen. Vielleicht habe ich mich dort wieder verkühlt", erzählt der 92-Jährige, der jetzt einmal bis 1. November kürzer treten will.