Der Moderator verrät, wann Schluss ist und wie es dann weitergeht.

Seit 2023 gab es diese Ankündigung von Robert Kratky. Damals machte er bei „Stöckl“ eine Ansage. „Ich freue mich einfach, dass ich 50 werden darf“, sagte Kratky über seinen bevorstehenden runden Geburtstag damals.

Mehr über Kratky

Seit mehr als 30 Jahren ist der gebürtige Salzburger schon beim Radio tätig, im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sich der Wahl-Kremser von seiner ganz persönlichen Seite und erzählt auch über seine Zukunft.

"Werde Vertrag nicht verlängern"

Dabei lässt der Wecker-Moderator mit einer Ankündigung aufhorchen: „Ich habe einen Vertrag, der über eine gewisse Zeit lang noch läuft“, so der Moderator. „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich weiß, dass ich diesen nicht verlängern werde.“ Gleichzeitig fügt Kraktky aber hinzu: „Der Vertrag dauert noch ein paar Jahre“.

Jetzt ist Schluss

Jetzt ist die Zeit gekommen und Kratky erklärt auf Insta: Schluss ist "Ende 2026" Und das heißt: "ab 2027 wird jemand anderer übernehmen." Noch gibt es keine Namen, die dafür in Frage kommen würden, aber eine weitere Info: Nämlich, dass das Format anders wird, "ein völlig neues System." Kratky könnte sich sehr gut eine "coole Moderatorin" vorstellen. Was er nachher machen will? In der Branche bleiben, wenn auch nicht an vorderster Front, so Kratky gegenüber einem Onlinedienst.