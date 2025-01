Schauspiellegende Otto Schenk gestorben

Schauspiellegende Otto Schenk im Alter von 94 Jahren verstorben

Medienberichten zufolge ist Schauspiellegende Otto Schenk im Alter von 94 Jahren verstorben.

Weit über 70 Jahre stand Otto Schenk als Schauspieler auf der Bühne, hat sich aber auch als Theater- und Opernregisseur einen Namen gemacht. Darüber hinaus leitete der Wiener von 1988 bis 1997 das Theater in der Josefstadt. Nun starb der Vielbeschäftigte, der bis zuletzt mit Lesungen das Publikum erfreute, in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags im Alter von 94 Jahren in seinem Haus am Irrsee. Dies gab sein Sohn Konstantin Schenk der APA bekannt.

Leben und Schaffen

Der österreichische Künstler wurde 1930 in Wien geboren. Er war als Schauspieler, Kabarettist und Regisseur bekannt, wurde im Laufe seines Schaffens vielfach ausgezeichnet. Nach seiner Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar begann er seine Karriere am Wiener Volkstheater und danach am Theater in der Josefstadt.

Schauspiel- und Opernhäuser

Ab 1953 führte er bei verschiedenen Aufführungen in Wiener Theatern Regie. 1957 inszenierte er seine erste Oper (Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart) am Salzburger Landestheater. Schenk spielte und inszenierte an den bedeutendsten Schauspiel- und Opernhäusern der Welt, darunter am Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen, der Wiener Staatsoper, der New Yorker Metropolitan Opera, der Mailänder Scala und dem Royal Opera House in Covent Garden, London. Weitere Operninszenierungen erarbeitete er für die Deutsche Oper Berlin, die Bayerische Staatsoper oder die Hamburgische Staatsoper.

Im März 2021 gab er seinen Bühnenabschied bekannt, die letzte Rolle war in "der Kirschgarten" im Theater an der Josefstadt. Seine Frau Renée starb am 7.4. 2022 mit 95 Jahren - sie hatten einander 1956 geheiratet.