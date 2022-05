Schlager: 1. Auftritt mit Alonso

Beim Grand Prix in Miami zeigte sich die Austro-Moderatorin mit ihrer Liebe.

Knistern. Bisher machte die steirische TV-Moderatorin Andrea Schlager ihre Liebe zum Formel-1-Piloten nur in den sozialen Netzwerken offiziell. Am Wochenende konnte sie in Miami ihre Liebe auch bildgerecht in Szene setzen.

Händchen haltend spazierte sie mit Freund Fernando Alonso (Vermögen: 210 Millionen Euro) durch das Fahrerlager.

Schade. Dass sie dem ­Alpine-Team-Piloten die Daumen gedrückt hat, half am Ende leider doch nichts. Alonso wurde nur Neunter. Dafür gab es nach dem Grand Prix von seiner Austro-Liebe einen Kuss und sicher jede Menge Trost.