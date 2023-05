Am Dienstagabend war es wieder so weit, die wöchentliche Show von "Willkommen Österreich" stand am Programm. Diesmal jedoch mit Aufreger, es kam nämlich zu einem Nackt-Skandal.

Die beiden Moderatoren Dirk Stermann und Christoph Grissemann staunten nicht schlecht, als plötzlich Flitzer die Sendung störten. Konkret handelte es sich um die Gruppe "My Ugly Clementine", die plötzlich im Adamskostüm auf der Bühne standen. Verpixelt waren die Damen aber bereits. Studiogast nimmt es mit Humor Der Vorfall ereignete sich mitten während des Interviews mit dem deutschen Schauspieler Gedeon Burkhard. Der "Kommisar Rex"-Schauspieler nahm den Vorfall mit Humor, begann zu lachen und schaute den unbekleideten Damen nach. Stermann und Grissemann versuchen, Ruhe zu bewahren und den vorherigen Satz auszusprechen. Grissemann wirkte etwas verdutzt und fragte, was das war. Daraufhin antwortet Stermann. "Das waren My Ugly Clementine, wurscht, mach weiter". Wieder fragt Grissemann womit er denn weitermachen solle. Stermann: "Mit der Sendung. Und schau nicht so irritiert. Irritiert dich so was?" Auf die Frage konnte Grissemann nur mit einem Ja antworten.