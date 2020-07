Schwimmt hier Kratkys neue Liebe?

Spaß. Zwei Jahre lang war Ö3-Star Robert Kratky (47) in festen Händen, ehe er sich heuer im Frühjahr von Ex-Miss Franziska Sumberaz (26) trennte. Um das Beziehungs-Aus zu verkünden, postete der Moderator private Zeilen auf Instagram: „Noch etwas ungewohnt Privates. Normalerweise wisst ihr, halte ich mein Liebesleben eher bedeckt. Warum? Es ist nicht so besonders interessant. Ich habe beschlossen, ich sage das jetzt einmal klipp und klar und dann ist das Thema erledigt. Also, ich bin bereits seit Monaten in keiner Beziehung mehr. Ende der Durchsage.“

Heiß auf eine Abkühlung – Kratky taucht ab

Aufforderung. Nun zeigt sich der Moderator auf Instagram wieder mit einer jungen blonden Schönheit. Die Unbekannte hängt hinten an seinem Boot in der eiskalten Donau und fordert Kratky auf, auch ins Wasser zu kommen. „Blablabla...natürlich geh ich gleich ins Wasser... eh bald“, schreibt dieser zu ­einem Video in seiner Instagram-Story. Wenig später stürzt sich auch er in die Fluten. Abends gab es dann Dinner im Küffer Keller. Von ­ÖSTERREICH auf die neue Frau in seinem Leben angesprochen, sagt er nur: „Kein Kommentar.“ Was er uns damit wohl (nicht) sagen will?

N. Martens