Seiler & Speer machen jetzt Kunst für den guten Zweck

Für das Rote Kreuz griffen die Chart-Stürmer ausnahmsweise zum Pinsel statt zum Mikrofon

Das Österreichische Rote Kreuz hat für das Projekt „Bilder für Bildung“ namhafte Prominente und Künstler dazu eingeladen, ihre ganz persönliche Interpretation für den guten Zweck auf die Leinwand zu bringen. Hierfür wurde von der Bezirksstelle Kottingbrunn das Duo „Seiler und Speer“ eingeladen, um eben ein solches Bild zu malen. Gemeinsam wurde der Pinsel geschwungen und ein rotes Kreuz in die Mitte gesetzt, damit waren die Künstler aber nicht zufrieden. Bernhard Speer setzte noch schwarze Akzente und Christopher Seiler vollendete das Kunstwerk mit einem roten Rand. Ein großes Dankeschön an Bernhard Speer und Christopher Seiler für das selbst gemalte und signierte Bild, welches Anfang November online ersteigert werden kann. Der Startpreis beginnt ab 250 € - das höchste Gebot gewinnt.

Seiler & Speer malen für den guten Zweck © Melanie Pock | RK NÖ ×

Der Erlös der Auktion kommt den Lernhäusern des Österreichischen Roten Kreuzes zugute. So kann mit der Teilnahme an der Aktion nicht nur ein exklusives Kunstwerk erworben, sondern auch Kinder und Jugendliche beim Lernen unterstützt werden.

Fast ein Drittel aller Schulkinder in Österreich ist auf Förderung angewiesen – viele Familien können sich diese jedoch nicht leisten. Oft gibt es auch niemanden der bei den Hausübungen helfen kann oder es gibt keinen Platz, wo die Kinder in Ruhe lernen können. Hier hilft das Rote Kreuz mit seinen 12 Lernhäusern – davon 6 in Niederösterreich. In diesen können die Kinder mit Unterstützung von hauptberuflichen Pädagogen und ehrenamtlichen Lernpaten die schulischen Anforderungen bewältigen. Gemeinsam werden Wissenslücken geschlossen und so ein positiver Schulabschluss ermöglicht. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Familien, die auf kostenlose Hilfe angewiesen sind. Die Lernhäuser werden aus Sponsor- und Spendengeldern finanziert und so fallen für den Besuch der Lernunterstützung keine Kosten an.