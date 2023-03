Sex-Beichte von Lugners 'Bambi'

Nina "Bambi" Bruckner zeigt ihre Sex-Vorlieben in der neuen Reality-Serie "Die Bambis"

Von wegen scheues Rehlein. Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner steht auf Latex, Leder und Peitschen. Zumindest will sie mit Ehemann Senad etwas Neues ausprobieren. Da die beiden auf Rat der Paartherapeutin mehr Zeit miteinander verbringen sollen, überlegt sich Bambi ein ganz besonderes Date und führt ihren Gatten in ein SM-Studio. "Es ist für uns beide etwas ganz Neues, aber ich habe mir gedacht, ich bringe mehr Pep in die Beziehung.“ Vor Ort werden dann alle möglichen Gerätschaften getestet.

Zu sehen sind die heißen Szenen am 23. März auf ATV bei "Die Bambis".