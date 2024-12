"Skiverliebt": Alfons Haider feiert Bühnen-Comeback in Salzburg

Das Salzburger Landestheater wird am 1. Februar 2025 mit einer Weltpremiere Geschichte schreiben: Mit dem Skimusical „Skiverliebt“ erwartet das Publikum eine fulminante Mischung aus Wintersport, Humor, musikalischem Zauber und - Alfons Haider!

Nach Hits wie Wolfgang Ambros’ „Skifoan“ oder der erfolgreichen ORF-Serie „School of Champions“ widmet sich das Salzburger Landestheater erstmals vollständig dem Thema Wintersport. Unter der Regie von Andreas Gergen, der bereits bei „The Sound of Music“ und dem Musical „Rock me, Amadeus“ über Falco für Furore sorgte, wird das Stück eine Hommage an den österreichischen Skisport. Es erzählt eine mitreißende Geschichte, die neben der Leidenschaft für das Skifahren auch die Herausforderungen des Leistungssports sowie die Höhen und Tiefen menschlicher Beziehungen beleuchtet.

Alfons Haider feiert Bühnen-Comeback

Ein besonderes Highlight des Musicals ist das Bühnen-Comeback von Alfons Haider. Der Schauspieler und Entertainer übernimmt die Rolle des gewitzten Bürgermeisters „Joe“, der zugleich Organisator der Ski-Weltmeisterschaft ist. Diese Figur wurde eigens für ihn geschrieben und verbindet Haiders charismatische Ausstrahlung mit der winterlichen Magie des Musicals. Privat hat Haider dem Skifahren zwar längst abgeschworen – ein Sturz in seiner Jugend beendete seine aktive Leidenschaft auf den Brettern –, dennoch bleibt er ein begeisterter Zuschauer. Besonders schwärmt er von den Skilegenden Karl Schranz und Annemarie Moser-Pröll, die er als seine persönliche „Skigöttin“ bezeichnet.

"Ich wollte immer Wiener Bürgermeister werden. Bescheiden, wie ich bin fange ich jetzt mit einer kleinen Gemeinde im Salzburger Land an. Ab 1. Februar werde ich zum Joe aus Saalbach Hinterglemm. Ehemaliger Ski-Profi, Skilift-Besitzer und Bürgermeister", grinst Haider, der nach elf Jahren auf die Bühne zurückkehrt im oe24-Talk. Für Haider eine stressige Zeit, denn neben seiner Hauptrolle in "Skiverliebt" ist er in seinen Funktionen als Intendant von Mörbisch und Schloss Tabor ebenfalls im Einsatz.

Alfons Haider (Mörbisch-Intendant): Für mich ist es ganz klar: Eindeutig 3:1 für Österreich. © Getty ×

Austropop trifft Musical

Statt klassischem Musical-Kitsch setzt das Stück auf gehobenen Austropop, der von einem deutschen Komponisten geschaffen wurde. Eingängige Melodien und tiefgründige Texte sollen nicht nur Ohrwürmer garantieren, sondern auch emotionale Momente schaffen. Haider selbst lobt die musikalische Qualität und betont den hohen künstlerischen Anspruch der Produktion.

In der Rolle der aufstrebenden Skirennläuferin „Anna“ wird die 21-jährige Anna Rosa Döller glänzen. Die talentierte Darstellerin, die bereits als „My Fair Lady“ in Mörbisch begeisterte, spielt eine junge Athletin, die durch die Ankündigung der Ski-WM in Saalbach unter großen Druck gerät. Haider zeigt sich begeistert von Döllers Bühnenpräsenz und ihrem außergewöhnlichen Talent.

Anna Rosa Döller, Alfons Haider und Timotheus Hollweg © SLT / Tobias Witzgall ×

Mit „Skiverliebt“ hofft das Salzburger Landestheater nicht nur auf ein weltweit einzigartiges Bühnenerlebnis, sondern gestaltet auch eine liebevolle Hommage an die österreichische Skination. Die Premiere am 1. Februar 2025 markiert den Beginn einer neuen Ära im Genre Musical – mit Skisport, Charme und jeder Menge Gefühl.