So luxuriös urlaubt David Alaba

Die Luxusresidenz Forte Village in Sardinien beherbergt zurzeit einen besonders prominenten Gast: Bayern-Star David Alaba (28) hat sich hier mit seiner Freundin Shalimar, Schwester Rose May Alaba und einigen Freunden eine Traum-Villa am Strand gemietet.

Die Gruppe scheint den Urlaub in vollen Zügen zu genießen, wie die Insta­gram-Postings der Mitreisenden zeigen. Ein Privatkoch sorgt für das leibliche Wohl der VIP-Gäste. Sogar ein Buffet wurde im Garten aufgebaut. Als Vorspeise werden unter anderem Garnelen und Hummer serviert. Kellner stehen mit Tableaus und Sektgläsern am Privatpool bereit, und die Stimmung ist am Kochen. Alabas Schwester Rose May singt, tanzt und filmt alles akribisch, genauso wie Shalimar, die stündlich Updates gibt.

© Instagram/David Alaba

Am Strand zeigt David Alaba sein Sixpack. Wie James Bond kommt er aus dem Wasser und präsentiert das Ergebnis harter Arbeit. Wie weitere Bilder beweisen, trainiert er selbst im Urlaub jeden Tag. Sei es auf dem Fahrrad, an den Hanteln oder mit Eigengewicht. Sein Körper ist ja schließlich sein Kapital.