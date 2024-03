So schön ist Ostern bei den Austro-VIPs

Von Miami über Malediven bis Obertauern -hier entspannen die Prominenten.

Festtage. Während "Mausi" Lugner am privaten Swimmingpool in Teneriffa im knappen Bikini auf Eiersuche geht, Patricia Schalko aus ihrer Suite in Miami grüßt, Ex-Miss Austria Dragana Stankovic frisch verlobt auf den Malediven turtelt und Andy Lee Lang in Abu Dhabi auf Abenteuer-Tour geht, zieht es manche Promis über Ostern nicht ganz so weit weg.

Christian und Ekaterina Mucha sind zum Beispiel in Österreich geblieben. Das Verlegerpaar verbringt die Feiertage in Obertauern im edlen Hotel Edelweiss und zeigt sich begeistert von der Schneelage: "Wenn man mit 70 noch wie ein junger Hund durch den Pulverschnee fetzen kann, ist das einfach nur herrlich", sagt er. Auch Model Barbara Meier und Immobilien-Unternehmer Klemens Hallmann genießen hierzulande die Ferien. Die beiden haben sich in Barbaras Lieblings-Hotel, dem Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser eingebucht. Dort feierten sie auch gerade Hallmanns 48. Geburtstag.

Silvia Schneider feiert heuer in zwei Ländern

Moderatorin Silvia Schneider ist Meisterin im Multitasking. Wenig überraschend, dass sie auch zu Ostern nicht zur Ruhe kommt. "Ich teile meine Zeit heuer zwischen Irland (Anm.: Schneiders Freund Jamie Harrison ist Ire) und Polen auf. Mit einem John Mayer Konzert in der Mitte. Ich freue mich über die Zeit mit meiner Familie in beiden Länder", sagt sie.