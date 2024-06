So schön war die Hochzeit von Edi Fingers Ex-Frau Marion mit ihrem Robert

Am Samstag holten sich Marion und Robert Letz den Segen von Toni Faber und feierten mit zahlreichen VIPs

Nachdem Marion Finger und Star-Koch Robert Letz bereits am Mittwoch im beschaulichen Deutsch-Wagram „Ja“ gesagt haben, stand am Samstag die große Feier am Programm. Gefeiert wurde am Wiener Nussberg beim Weingut Wieninger. Den Segen für das Paar spendete Dompfarrer Toni Faber höchstpersönlich.

Toni Faber, Marion und Robert Letz © Monika Fellner ×

Zur Hochzeitsfeier fanden sich auch zahlreiche prominente Gratulanten ein. Darunter ORF-Lady Eva Pölzl, Ex-Sk-Star Michaela Dorfmeister, Gastronom Heinz Hanner, Sänger Tony Wegas, Unternehmer Peter Schaider, Kabarettist Reinhard Nowak und viele weitere VIPs.

Peter Schaider mit Gattin © Monika Fellner ×

Arzu und Reinhard Nowak © Monika Fellner ×

Eva Pölzl und Michaela Dorfmeister © Monika Fellner ×

Das Highlight war die Hochzeitstorte, bei deren Anschnitt interessanterweise der Ehemann, die Oberhand behielt.

Marion und Robert Letz © Monika Fellner ×

Glückliche Liebe

Verlobt hat sich das Paar vor fast genau einem Jahr. „Es war im Marchfelderhof, als Robert bei einem Event plötzlich auf die Bühne ging und mir einen Antrag machte. Ich hatte von nichts gewusst, nur, dass ich ja sagen würde“, grinst die frischgebackene Frau Letz.

Robert und Marion Letz © Conny de Beauclair ×

Ihren alten Nachnamen Finger (Anm.: Marion ist die Ex-Frau der verstorbenen Moderatoren-Legende Edi Finger Jun.) wird sie nur beruflich beibehalten. Auf der Heiratsurkunde ist sie Marion Letz. Und auch Ehemann Robert Letz ist glücklich. Der einstige Star-Koch sattelte vor einiger Zeit um und ist jetzt Lehrer in einer Schule für Tourismus und Wirtschaft.

Jetzt freuen sich beide schon auf die Hochzeitsreisen, die sie Ende Juli nach Südtirol führen wird. Am Programm stehen Meran und St. Ulrich.