So sexy »poltert« Miss Europe

Prater, Stretch-Limo und Club standen für die Neo-Braut am Programm.

Vollgas. Am Wochenende feierte Miss Europe Beatrice Körmer ihren Junggesellinnen-Abschied mit einer Mega-Party. Zuerst ging es für die Braut in spe und ihr „Bride-Squad“ in den Prater, danach per Limousine von whitelimo.at weiter in den Szene-Club Cellavie, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt wurde – mit dabei auch Verlobter Heimo Turin, der mit seiner Polter-Runde im Club dazustieß. „Es war ein unglaublicher Abend und ich bin froh, meine Bachelor-Party gemeinsam mit Heimo gefeiert zu haben“, so Bea.