So wird das Opernball-Comeback

ÖSTERREICH weiß, wer heuer am Opernball tanzt und wer fehlen wird.

Tradition. Am 16. Februar ist es nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder soweit: Der 65. Opernball findet statt – und das freut vor allem die heimische Gesellschaft. Insbesondere die Promi-Damen, da sie sich in edle Stoffe hüllen können. ­TV-Moderatorin Leona ­König zeigt in ÖSTERREICH schon jetzt exklusiv ihr Kleid für den Ball der Bälle. „Es ist von Rami Kadi aus Beireut.“ Während sie bereits ihr Traumkleid gefunden hat, ­suchen andere noch nach dem perfekten Schnitt.

Knoll soll statt Alfons Haider moderieren

Tausch. Am Montag (9. Jänner) findet die Opernball-Pressekonferenz statt. Die Ball-Mutter à la Lotte Tobisch oder Maria Großbauer ist Geschichte. Stattdessen wird sich das neue Komitee erstmals der ­Pressemeute stellen. Nadja Swarovski ist Teil davon.

Gerücht. Es ist ein Schock für alle Fans, die im ORF den Ball der Bälle mitverfolgen. Doch Alfons Haider wird heuer definitiv nicht mehr moderieren. Er selbst wollte das zwar nicht kommentieren, doch aus Insiderkreisen ist die Info verifiziert. Gerüchten zufolge könnte Andi Knoll den erfahrenen Entertainer ersetzen. Er hat schließlich Song-Contest-Erfahrung und wird auch bei Dancing Stars durch die Abende führen.

VIPs. Auf jeden Fall fix dabei sind VIPs wie Silvia Schneider, Barbara Meier und der Swarovski-Clan.

Nadja Swarovski im Interview zum Ball:



Swarovski: "Bogdan und ich kannten uns nicht"

ÖSTERREICH: Wie kam es dazu, dass Sie Teil des Opernball-Komitees wurden?



Nadja Swarovski: Bogdan Roscic und ich haben vor langer Zeit telefoniert, da hat er mir schon von der Idee und über ­seine ­Vision bezüglich des Balls und die Oper an sich erzählt. Wir haben uns sofort gut verstanden.

ÖSTERREICH: Sie kannten einander noch gar nicht?



Swarovski: Nein, aber ich schätze seine Einstellung sehr und ich denke, er hat sehr viel beizutragen, schließlich hat er in Österreich studiert, lange Zeit im Ausland gelebt und bringt nun all das, was er im Ausland gelernt hat, hierher zurück.

ÖSTERREICH: Sind die Bereiche, für die Sie vier jeweils zuständig sind klar abgesteckt?



Swarovski: Ja, aber diese fließen wiederum ineinander – zum Beispiel mit Maryam, die die verschiedenen Künstler grandios interagieren will – oder mit Birgit, die mit ihrem Mann ja ein faszinierendes Unternehmen hat, das mit lokalen Landwirtschaften arbeitet.