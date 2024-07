Solo & sexy: So posiert Mausi Lugner auf Luxus-Jacht

Egal ob mit oder ohne ihren millionenschweren Ernst - Christina Lugner weiß sich perfekt in Szene zu setzen

Single oder noch glücklich vergeben? Diese Frage stellen sich zur Zeit Fans von Christina Lugner. Sie selbst spricht nicht über ihren Beziehungsstatus. "Ich habe einen Maulkorb verpasst bekommen", grinst sie im oe24-Talk. Dafür lässt sie lieber Bilder sprechen - und diese sprechen für sich.

Christina Lugner © Privat ×

Sexy im Bikini posiert Mausi auf der Luxus-Jacht von Freunden, mit denen sie zur Zeit auf einem Jacht-Törn auf der Adria unterwegs ist. "Wir fahren von Lignano über Portoroz runter in die Kornaten und besuchen täglich eine andere Insel", erzählt sie. Wer aller mit an Bord ist, lässt Lugner offen. Dementsprechend auch die Frage ob ihr Öl-Millionär Ernst Prost mit von der Partie ist. Aus ihrem Umfeld ist jedenfalls zu hören, dass von einer Trennung keine Rede sein kann. Das würde auch erklären, warum sich Mausi weiterhin an den "Maulkorb" hält.

Christina Lugner © Privat ×

Auf den Fotos wirkt Lugner jedenfalls sehr glücklich. Und vielleicht ist ihr Ernst ja doch "heimlich" mit von der Partie...