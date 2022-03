Starmania: Diese Kandidaten sind weiter

Die letzten 14 KandidatInnen kämpften um den Einzug in die Final-Shows.

Runde zwei. Nachdem letzte Woche die ersten sieben Kandidaten für die Finalshows bei Starmania gekürt wurden, wollten gestern Abend weitere 14 Starmaniacs ebenfalls eine Runde weiterkommen. Moderatorin Arabella Kiesbauer strahlte im Glitzer-Outfit und war einmal mehr bestens gelaunt. Und das obwohl die Quoten der Vorwoche mit 410.000 Zusehern nicht gerade berauschend waren.

Solide Performances und Überraschungen

Aufwind. Den Auftakt vor der Jury mit Lili Paul, Josh. und Amadeus-Preisträger Thorsteinn Einarsson machte Oberösterreicherin Katharina Satzinger mit einer eher durchwachsenen Version von Caro Emeralds A Night Like This und erntete dafür auch sanfte Kritik von den Juroren. Für eine stimmliche Überraschung sorgte der 17-jährige Tiroler Josef Kobinger, der Josh Turners Your Man in tiefer Tonlage interpretierte. Anfängliches Pech hatte Judith Lisa Bogusch, bei der es zu Beginn ihres Songs gleich zweimal technische Probleme gab. Als Entschädigung gab es von Einarsson ein Star-Ticket für ihre Gänsehaut-Performance. Josh. vergab seines an Dora Leonardi und Lili Paul schickte Stefan Eigner direkt in die Final-Shows.

Freude. Das Publikum votete Sebastian Holzer, Josef Kobinger und Kevin Gratz weiter und zu guter Letzt bekam Emil Kafka noch das Jury-Ticket.

Zum Start der ­Finalshows kommende Woche dürfen sich vor allem Fans der Kult-Band Wanda freuen. Da wird Frontmann Marco Wanda als Gast in der Jury Platz nehmen. Vor Live-Publikum im Saal singen die Starmaniacs ab 22. April.