× Stars: Sonne und Strand statt Lockdown

Statt Minusgraden und früher Sperrstunde genießt die heimische Society lieber Party und Meer.

Treffpunkt. Vor allem die Malediven stehen heuer zu den Feiertagen hoch im Kurs der Austro-Society. Als Erstes im Urlaubs-Paradies angekommen sind bereits einen Tag vor Weihnachten Box-Studio-Betreiber Fadi Merza mit Ehefrau Ines und Sohn Michel. Bei 30 Grad tummeln sich demnächst auch Verleger Christian Mucha und seine Ekaterina im Meer. Mucha will sich zum Jahresbeginn vor allem von den Strapazen seiner Baustelle in Nizza erholen und dabei auch gleich ein neues Buch-Projekt starten. Am Dreikönigs-Tag heben dann Richard Lugner und seine Verlobte Simone Richtung der Malediven ab.

Mausi Lugner auf Teneriffa

Auch die Muchas zieht es ans Meer



Hotspots. Mörtels Ex-Frau Christina Lugner hingegen verbringt die Feiertage in ihrer Villa auf Teneriffa, wo für sie Party angesagt ist. Austro-Rapper RAF Camora zieht es einmal mehr nach Dubai, wo er wieder mit Freunden urlaubt und seine Fans via Instagram etwas Meer-Luft schnuppern lässt. Ex-Miss Carmen Knor war kurz vor Weihnachten noch auf Mallorca und Birgit Lauda entspannt über die Feiertage erstmals mit ihrer neuen Liebe Marcus Sieberer auf Ibiza. Gemeinsam mit den Kids entfliehen auch sie einem wahrscheinlichen neuen Lockdown.