Bereits die sechste Trainer-Absage an Bayern

Bayern-Sportvorstand Max Eberl ist weiterhin auf der Trainer-Suche.

Eigentlich hatte er deutsche Trainer Roger Schmidt bereits am 4. Mai signalisiert, dass er nicht zu den Bayern wechseln will. Dennoch probierten es die Münchner den Benfica-Lissabon-Coach abzuwerben – vergeblich. Schmidt sagte den Bayern Mitte der Woche final ab und sagte, dass er bei Benfica bleibt, wie "Bild" berichtet. Das ist damit die bereits sechste Trainer-Absage an den deutschen Rekordmeister.

Zuvor hatten bereits Xabi Alonso (Leverkusen), Julian Nagelsmann (DFB), Ralf Rangnick (Nationalteamtrainer Österreich), Oliver Glasner (Crystal Palace) und Tuchel den Bayern einen Korb gegeben.

Wer nun schlussendlich Bayern-Trainer wird, bleibt weiterhin unklar. Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Samstag gegenüber dem ZDF, dass es Roberto De Zerbi (44/Brighton) – der bislang Top-Kandidat auf den Posten war – auch nicht wird.