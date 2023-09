Swarovskis Winter wird heiß

Die Moderatorin bringt die Fans mit neuen Dessous-Fotos für Lascana ins Schwitzen

Der Herbst steht vor der Tür, doch die Temperaturen verlängern den Sommer noch ein bisschen. Mit der neuen Winter-Kampagne für Lascana sorgt Victoria Swarovski aber auch dafür, dass der Winter noch schweißtreibend bleibt. Zumindest vertreiben die heißen Dessous-Bilder der Kampagne "MAKE IT YOUR WORLD" die Gedanken an die Kälte.

Swarovski trägt auch gerne mehr Stoff

Die Visualisierung der Kampagnenbilder fand auf Teneriffa statt. Die Insel des ewigen Frühlings eignet sich natürlich perfekt für die Inszenierung. Swarovski läuft selbstverständlich nicht den ganzen Winter in Dessous durch die Gegend. Auch kuschlige Kaschmir-Pullover, Mäntel und Overalls sind Teil der neuen Kampagne. Erhältlich ist die Kollektion ab sofort auf www.lascana.de.