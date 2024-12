"Taste"-Starkoch Alexander Kumptner: Wer ist seine geheime Freundin?

Der Weiner ist längt ein Star im deutschen Fernsehen; doch wie sieht es in seinem Privatleben aus?

Seine herzigen Anfänge machte Koch Alexander Kumptner im ORF. Im Schmatzo-Kochformat zeigte er Kindern regelmäßig wie viel Freude und Spaß Kochen bringen kann.

Dann wurde Kumptner auch fürs deutsche TV entdeckt und war mittlerweile in allen wichtigen TV-Shows an der Seite von andern Koch-Promis zu sehen. Ob bei "The Taste", oder bei "Die Küchenschlacht" - Kumptner macht in allen Formaten eine gute Figur. In Wien betreibt er seit 2020 die Tagesbar "Everybody's Darling", seit 2021 ist er dort im Restaurant der Küchenchef.





Bestätigte Beziehung

In seinem professionellen Leben läuft es also hervorragend für den 41-Jährigen; doch wie sieht es in der Liebe aus? Privates hält Kumptner gerne aus der Öffentlichkeit heraus und so ist nur wenig bekannt über sein Liebesleben. Wie er bereits 2021 bestätigte, at er eine Freundin, mit der er in Wien zusammenlebt. Sie soll aber nicht im TV zu sehen sein, so viel verriet er deutschen Medien: „Ja, ich habe eine Freundin, auch schon seit mehreren Jahren. Aber meine Freundin und ich möchten unsere Beziehung aus der Öffentlichkeit fern und für uns behalten.“





Nur das weiß man über sie

Dem Stern gab er ein kleines Detail preis im Jahr 2022; darüber, wie die Beziehung funktioniert: „Zum Glück muss meine Freundin auch sehr viel arbeiten und ist sehr verständnisvoll.“