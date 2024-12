Thiem-Liebe Lili Paul verbiegt sich jetzt halbnackt für Klaas Heufer-Umlauf

Die schöne Artistin verbiegt sich auf dem Tisch des Entertainers und trägt dabei wieder einmal einen Hauch von Nichts.

Schwarze Heels, ein Body aus transparentem Stoff mit Glitzer-Applikationen und eine laszive Pose. Dominic Thiems Freundin Lili Paul-Roncalli verbiegt sich wieder einmal für ein breites Publikum. In Klaas Heufer-Umlaufs Show "Late Night Berlin" durfte Lili zeigen, was sie kann. Anmoderiert wurde ihr Auftritt passenderweise von Zirkusdirektor Oliver Polak. Die Artistin konnte sich also ganz wie zu Hause fühlen. Ausgestrahlt wird die Sendung am 10. Dezember um 23:10 Uhr.

Weihnachtsshow

Von 19. Dezember bis 5. Jänner kann man die fesche Österreicherin dann auch in der magischen Jubiläumsshow des Roncalli Weihnachtscircus in Berlin bestaunen. Dieser feiert bereits sein 20. Jubiläum. "Auch in diesem Jahr zieht es die junge Artistin mit österreichischen und italienischen Wurzeln wieder zurück in ihre zweite Heimat: die Manege. Mit ihrer Weltklasse-Kontorsion ist Lili Teil der großen Jubiläumsshow. Die Let’s Dance Gewinnerin, Model und Jurorin von Starmania freut sich unglaublich auf das weihnachtliche Gastspiel und kann es kaum erwarten, das Publikum zu verzaubern", heißt es in einem Posting.

Sind Thiem und Lili noch ein Paar?

Wird dann auch Dominic Thiem wieder einmal in der Öffentlichkeit an der Seite seiner Liebe auftreten? Lange wurde ja gerätselt, ob die beiden überhaupt noch ein Paar sind. Jetzt wurden sie aber von einer oe24-Leserin in einer Pilates-Stunde gesehen. "Sie haben sehr verliebt gewirkt", berichtet diese. Dass der Tennis-Star seine Freundin gerne heiraten würde, sagte er schon einmal im Gespräch mit oe24. Nach seinem Karriere-Aus wäre jetzt doch die richtige Zeit dafür...